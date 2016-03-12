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حبس أمين عهدة لاستيلائه على 205 ألف جنيه من أموال الدعم التموينى بالخليفة

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حبس أمين عهدة لاستيلائه على 205 ألف جنيه من أموال الدعم التموينى بالخليفة حبس أمين عهدة لاستيلائه على 205 ألف جنيه من أموال الدعم التموينى بالخليفة
قرر محمد مصطفى، مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، حبس أمين عهدة بمجمع للصناعات الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتلاعبه فى نظام صرف المقررات التموينية، واستيلائه على 205 ألف جنيه من أموال الدعم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلاعب أمين عهدة فى نظام صرف المقررات التموينية أكثر من مرة عن طريق البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، متربحًا من وراء ذلك مبلغ وقدره 205 ألف جنيه من أموال الدعم، واعترف المتهم أمام النيابة باستيلائه على مبلغ 205315 جنيها من أموال الدعم.

تحرير محضرين ضد أمين عهدة وبقال تموينى للامتناع عن تسلم المقررات بالشرقية
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