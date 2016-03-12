أمن الإسكندرية يضبط 15 طربة حشيش و15 تذكرة هيروين وأسلحة وهاربًا من أحكام

تمكن النقيب أحمد السيد الضابط بإدارة البحث الجنائى المعيّن خدمة تأمين طريق المحور – دائرة قسم شرطة مينا البصل، اليوم السبت، من ضبط "صابر.ص"، 36 سنة عاطل مقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، المحكوم عليه فى "8" قضايا جزئى ومستأنف "ضرب – تبديد"؛ منها القضية جنح مركز البرلس بأمن كفر الشيخ "ضرب"غيابياً بالحبس لمدة شهر، بحوزته "15" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 2250 جرامًا".

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وصحة الأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن الرائد حازم سالم والنقيب كريم سليمان الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة القول الأمنى بدائرة قسمى "أول وثان المنتزه"، من ضبط "أحمد.م"، 57 سنة، بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، محكوم عليه "70" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد، شيكات"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "25 " سنة، وجارى التنفيذ عليه .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنتزه من ضبط "محمد.ا"، 29 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، و"2" طبنجة محدث صوت "تركى الصنع" معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، عيار 9 مم "21" تذكرة لمخدر الهيروين، ومبلغ 95 جنيهاً "2" هاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر والسلاح المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتفى المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم وائل الحيوى، من ضبط "محمد.م"، 30 سنة سائق مقيم دائرة القسم السابق اتهامه "3" قضايا "سلاح أبيض، ضرب، تبديد"؛ منها القضية جنح القسم "تبديد" بحوزته طبنجة ماركة إيكول – عيار 9مم، "6" طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين" أثناء قيادته السيارة 1982 مصر، وأقر بحيازته السلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

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