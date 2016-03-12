أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

والد أزار يكشف سبب تراجع مستوى ابنه: يلعب مجبرا رغم الإصابة

Google+ Print
والد أزار يكشف سبب تراجع مستوى ابنه: يلعب مجبرا رغم الإصابة والد أزار يكشف سبب تراجع مستوى ابنه: يلعب مجبرا رغم الإصابة

كشف تيري أزار والد إدين أزار نجم تشيلسي البلجيكي عن سبب تراجع مستوى نجله بالفترة الأخيرة.

ويعاني أزار من انخفاض كبير في المستوى خلال الفترة السابقة، أدى لعدم تسجيله أي هدف ببطولة الدوري هذا الموسم.

وشوهد أزار عقب مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، والتي وده على إثرها النادي اللندني دوري أبطال أوروبا، يبدل القمصان مع لاعبي الفريق الباريسي، وهو ما أثار غضب الجمهور تجاهه.

وقال والد أزار عن ذلك: "انخفاض مستوى نجلي؟ هو مصاب بالتهابات في الفخذ وهم في النادي يعرفون ذلك، ورغم هذا يصرون على إشراكه بدلا من منحه فترة راحة".

وأضاف "كل لاعبي العالم معرضون لانخفاض مستواهم بشكل مؤقت، نجلي يتعرض لذلك الآن ولأول مرة في مسيرته، لكنه أمر طبيعي".

وأتم "إدين لم يقل يوما أنه يريد اللعب لباريس سان جيرمان، هو نادي كبير والجميع يتشرف بتمثيله، لكنه مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2020".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع