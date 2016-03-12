صور.. رئيس مركز السنطة يطالب الشباب بمتابعة مشكلات المواطنين لدعم المحليات

استقبل، اليوم السبت، اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مجموعة من شباب قرية “بلاي” لبحث العديد من المشكلات التي تواجه القرية مثل مشكلة الصرف الصحي الموجودة بالقرية وما نتج عنها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يهدد الكثير من المنازل ويهدد أيضًا إحدى مدارس القرية.

وبحث الشباب مع رئيس مركز السنطة مشكلات تراكم القمامة ونقص الإضاءة بمداخل ومخارج القرية وتطوير الوحدة الصحية الموجودة بالقرية وطالبوا بسرعة حل المشكلات حتى يشعر المواطن بتحسن في الحياة المعيشية.

وقام رئيس المركز بتكليف الوحدة المحلية التابع لها القرية برفع القمامة واستكمال أعمال الإنارة بمداخل ومخارج القرية، وطالب الشباب بمتابعة استكمال مشروعي الصرف الصحي وتطوير الوحدة الصحية.

وكرم رئيس المركز مجموعة من الشباب لدورهم المجتمعي في خدمة المواطنين، كما طالب بتعميم تلك التجربة الشبابية بكل قرى مركز السنطة حتى يتم التغلب على جميع المشكلات الموجودة بالقرى.