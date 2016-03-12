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مدونو تويتر يشنون هجوما حادا على حماس عبر هاشتاج "غزة تحت القصف"

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مدونو تويتر يشنون هجوما حادا على حماس عبر هاشتاج "غزة تحت القصف" مدونو تويتر يشنون هجوما حادا على حماس عبر هاشتاج "غزة تحت القصف"
دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج "غزة تحت القصف"، وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بين رواد الموقع اليوم السبت فى التريند المصرى، لمتابعة آخر أخبار الغارات الجوية التى تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع.

وتضامن المدونين عبر الهاشتاج مع المدنيين فى غزة الذين تتعرض منازلهم للقصف من قبل القوات الإسرائيلية، قائلين "اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها يارب احفظهم وأعنهم يا الله"، وغرد عدد كبير من المدونين بكلمات شاعر الثورة الفلسطينى الراحل محمود درويش "ﺇﻥ ﺳﺄﻟﻮﻙ ﻋﻦ ﻏﺰﺓ، ﻗﻞ ﻟﻬﻢ: ﺑﻬﺎ ﺷﻬﻴﺪ، ﻳُﺴﻌﻔﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻳُﺼﻮّﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻳُﻮﺩّﻋﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭيُصلى ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪ".

وشن المدونون هجوماً حاداً على حركة حماس، متهمين إياها بالتضحية بالدماء الفلسطينية لتحقيق مكاسب خاصة لها، ومشددين على أنها تتعمد توريط قطاع غزة فى مشاحنات مع إسرائيل قائلين "حماس تضحى بالدم الفلسطينى العربى نصرة للعرق الفارسى، الريموت كنترول بيد خامنئى"، وآخر غرد قائلاً "خطه باتت مكشوفة.. فحماس والإخوان هم خط الدفاع الأول لإسرائيل، من الآن نقولكم ما فى تبرعات لحلفاء إيران واليهود"، وآخر غرد "حماس تستفز، إسرائيل تقصف، تجار الكلام يستعيدون وهجهم باسم القضية، والخاسر فى النهاية هم الفلسطينيون الذين لا يمثلون سوى ورقة لعب بأيدى هؤلاء"، وآخر غرد "فتح همها شحاتة الفلوس وحماس همها معاداة وحزب الشيطان همه الدفاع عن الصهاينة، هؤلاء هم سبب نكسة فلسطين".

تويتر ،فلسطين، غزة، غزة تحت القصف، حركة حماس، اسرائيل، الصراع العربى الاسرائيلى (1)

تويتر ،فلسطين، غزة، غزة تحت القصف، حركة حماس، اسرائيل، الصراع العربى الاسرائيلى (2)

تويتر ،فلسطين، غزة، غزة تحت القصف، حركة حماس، اسرائيل، الصراع العربى الاسرائيلى (3)

تويتر ،فلسطين، غزة، غزة تحت القصف، حركة حماس، اسرائيل، الصراع العربى الاسرائيلى (4)

تويتر ،فلسطين، غزة، غزة تحت القصف، حركة حماس، اسرائيل، الصراع العربى الاسرائيلى (5)


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