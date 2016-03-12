الأسوشيتدبرس: أوروبا تنظر فرض عقوبات على الليبيين المعرقلين لعملية السلام

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يلتقى غدا الأحد، نظراءه الأوروبيين لمناقشة الوضع فى دول المنطقة والنظر فى فرض عقوبات ضد الليبيين الذين يُنظر إليهم بأنهم يعرقلون عملية السلام.

من جانب آخر نقلت الوكالة الأمريكية، عن مسئول رفيع من وزارة الخارجية الأمريكية، أن كيرى، شدد خلال زيارته الجارية، للمملكة العربية السعودية، على أن الوقت قد حان لإنهاء الصراعات فى سوريا واليمن.

وأوضح المسئول أن وزير الخارجية الأمريكى أشار إلى وقف الأعمال القتالية فى سوريا وتراجع العنف وشدد على التطلع للبناء على هذا التقدم مع استئناف محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى جينيف خلال أيام.

وعقب انتهاء زيارته للمملكة العربية، يتجه كيرى إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء محادثات، الأحد، مع كبار الدبلوماسيين فى أوروبا حول ليبيا وسوريا واليمن وأوكرانيا. وتقول الأسوشيتدبرس أن اللقاء يمثل فرصة لوزير الخارجية الأمريكية للقاء نظيره الفرنسى الجديد جين-مارك إيرلوت. ويضم اللقاء أيضا وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ومسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى.

وتشير الوكالة إلى قلق أوروبى متزايد بشأن توسع تنظيم داعش، الذى يستولى على ثلث الأراضى فى سوريا والعراق، فضلا عن توسعه فى ليبيا وسط الفوضى السياسية التى تخيم على البلاد. وبحسب الأسوشيتدبرس يناقش الدبلوماسيون الأوروبيون فرض عقوبات ضد الليبيين الذين يُنظر إليهم بأنهم يعرقلون عملية السلام.

وتقول الوكالة أن المسئولين الأوروبيين يشعرون بالغضب حيال الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى ينتقد السياسة الأوروبية فى ليبيا منذ انتهاء الحملة الجوية التى قادها حلف شمال الأطلسى "الناتو" لإسقاط الديكتاتور الليبى معمر القذافى فى صيف 2011.

التليجراف: أوباما يحمل بريطانيا وفرنسا مسئولية الفوضى فى ليبيا

"كيرى" يشدد على ضرورة إنهاء الصراع بسوريا واليمن خلال محادثاته بالسعودية

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