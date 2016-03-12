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أبو الغيط: المرحلة عصيبة ومهمتى تحصين البيت العربى

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أبو الغيط: المرحلة عصيبة ومهمتى تحصين البيت العربى أبو الغيط: المرحلة عصيبة ومهمتى تحصين البيت العربى

قال الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن "الفترة التى تمر بها المنطقة العربية عصيبة" مؤكدا أنه سيعمل جاهدا من أجل النهوض ببيت العرب وحماية المصالح العربية بروح الفريق الواحد من أى تهديدات أو تدخلات خارجية.

وأشار فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" إلى أن اختياره أمينا عاما للجامعة مسؤولية وتكليف ثقيل، متعهدا بالعمل على رفع شأن الجامعة العربية والدفاع عن مصالحها، فى ضوء وضع عربى صعب، وبذل كل جهد ممكن وبكل إخلاص، خلال فترة توليه مسؤولياته، من أجل النهوض بالأمانة العامة ودعم أدائها وكفاءتها وموظفيها المخلصين للعمل العربى المشترك.

وأضاف أنه سيبذل كل الجهود من أجل تقليص مساحات الخلاف وزيادة مساحات التوافق والعمل المشترك الفعال بين الدول الأعضاء حتى تتمكن الجامعة من مواجهة الظروف الخطيرة المحيطة بالأمة العربية.

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مصر 365

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