في_إفريقيا - الاجتماع الفني.. الأهلي بالأحمر وريكرياتيفو بالبرتقالي.. والحكام من كينيا

انتهى الاجتماع الفني قبيل مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي صباح اليوم السبت.

وحضر المؤتمر من قبل النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وهاني رشاد الإداري.

أسفر الاجتماع عن اتفاق الطرفين على ارتداء الأهلي لزيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما سيرتدي لاعبو ريكرياتيفو الزي البرتقالي بالكامل.

وسيرتدي أحمد عادل عبد المنعم الزي الأخضر، فيما سيلعب حارس الفريق الأنجولي بالزي الأسود.

ومن جهة أخرى، فسيدير اللقاء تحكيميا، طاقم حكام كيني بقيادة حكم الساحة ديفيد أوجنشي، فيما سيكون مراقب المباراة زامبيا وهو جورج مويلا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو الأنجولي عصر اليوم السبت، في ذهاب مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.