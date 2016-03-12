في_إفريقيا – أشرف قاسم يوضح لـ في الجول.. الاختلاف الآن عن أول مواجهة للزمالك في الكاميرون

منذ 30 سنة، كان أشرف قاسم أحد عناصر الزمالك في أول مباراة في تاريخه بالكاميرون، حين تخطى كانون ياوندي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به ذلك العام.

فما الذي يختلف الآن عندما يحل الزمالك ضيفا الأحد على يونيو دوالا في ذهاب دور الـ32 من نفس المسابقة؟

يقوم قاسم لـFilGoal.com:"مباراتنا مع ياوندي كانت قوية جدا، تفكيرنا كان يختلف عن الجيل الحالي الذي يسعى لنتيجة إيجابية، فالخروج بأقل خسائر ممكنة كان الهدف أملا في التعويض في لقاء الإياب".

"صعوبات كثيرة كنا نقابلها في إفريقيا مثل الأمطار في عز الحر، الملاعب السيئة. كان المنافس يختار ملعبا سيئا بالتحديد أمام الفرق المصرية".

"لاعبو إفريقيا يتميزون بالقوة والسرعة لكن هناك أمر يختلف الآن عن أيامنا. كل العناصر المميزة لهذه الدول أصبحت تلعب في أوروبا. نادرا ما تجد لاعبا قويا يمثل منتخب بلده ويلعب في الدوري المحلي. عندما واجهنا ياوندي كان يضم معظم نجوم الكاميرون ذلك الوقت".

"الحكم على المدرب الحالي أليكس ماكليش سابق لأوانه فيجب أولا توفير المناخ الجيد له".