أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أستاذ بكلية الإعلام: إيران هي «العامل المشترك» في سوريا واليمن (فيديو)

Google+ Print
أستاذ بكلية الإعلام: إيران هي «العامل المشترك» في سوريا واليمن (فيديو) أستاذ بكلية الإعلام: إيران هي «العامل المشترك» في سوريا واليمن (فيديو)

الدكتور أيمن منصور ندا (أرشيفية)

قال الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأخيرة حول الربط بين سوريا واليمن والتسوية بينهم بشكل متوازي، هو أمر منطقي وبخاصة أن مشكلات المنطقة تتشابه فيما بينها، لافتًا إلى أن العامل المشترك بين سوريا واليمن هي إيران.

وأوضح منصور، خلال لقاء له في برنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد” ، أن إيران هي أهم عامل في القضايا العربية، مشيرا إلى أنه في ظل التقارب بين واشنطن وطهران أصبح من الممكن الربط بين القضايا الإقليمية، خاصة سوريا واليمن، والتوصل لحل لتلك الأزمات.

وتابع منصور أن كيري لا يمتلك حلولا وضاحة للقضية السورية، وأن واشنطن ليس لديها رغبة في حل الصراعات التي تدور في الوطن العربي لما لديها من مشكلات داخلية واقتصادية.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر