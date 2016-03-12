أستاذ بكلية الإعلام: إيران هي «العامل المشترك» في سوريا واليمن (فيديو)

قال الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأخيرة حول الربط بين سوريا واليمن والتسوية بينهم بشكل متوازي، هو أمر منطقي وبخاصة أن مشكلات المنطقة تتشابه فيما بينها، لافتًا إلى أن العامل المشترك بين سوريا واليمن هي إيران.

وأوضح منصور، خلال لقاء له في برنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد” الإخبارية، أن إيران هي أهم عامل في القضايا العربية، مشيرا إلى أنه في ظل التقارب بين واشنطن وطهران أصبح من الممكن الربط بين القضايا الإقليمية، خاصة سوريا واليمن، والتوصل لحل لتلك الأزمات.

وتابع منصور أن كيري لا يمتلك حلولا وضاحة للقضية السورية، وأن واشنطن ليس لديها رغبة في حل الصراعات التي تدور في الوطن العربي لما لديها من مشكلات داخلية واقتصادية.

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