سقوط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 3 عاطلين ضمن تشكيل عصابى، لاتهامهم بإيقاف إحدى السيارات وسرقتها بالإكراه وإصابة صاحبها، وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إبلاغ "م.س.ح" 40 سنة سائق، ومقيم الطيرية البلد مركز كوم حمادة، بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون ماركة شيفرولية موديل 2007 باستيقافه وسرقة السيارة قيادته رقم 3629 ب ع س ماركة شيفرولية خضراء اللون موديل 2013 كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض بطريق التوفيقية كوم حمادة، وقيام أحدهم بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض.

وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلاً من "خ.ع.م" 40 سنة عاطل ومقيم عزبة سعد قسم دمنهور وله محل إقامة آخر المعمورة البلد قسم المنتزه ثان الإسكندرية، و"ا.ح.ف" 33 سنة عاطل ومقيم مدينة ناصر مركز دمنهور وله محل إقامة آخر المعمورة البلد قسم المنتزه ثان الإسكندرية، و"ر.ش.ع." 37 سنة عاطل ومقيم عزبة سعد قسم دمنهور، و"ع.ا.م" 56 سنة عاطل ومقيم قراقص مركز دمنهور، و"ج.م.ع" 56 عاطل ومقيم مساكن الصيانة قسم دمنهور، و"ى.ا.ح".28 سنة عاطل ومقيم عزبة سعد قسم دمنهور، و"ع.م.س". 34سنة عاطل ومقيم البساتين قرية الشوكة مركز دمنهور.

وتبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تزعمــه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والمغافلة والمفتاح المصطنع، متخذين من مدينة دمنهور والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثانى والثالث والرابع.

ضبط 1594 مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة