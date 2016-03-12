مش بس الجزر.. دراسة أمريكية: العنب يقوى النظر ويحمى من العمى

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للخضروات والفواكه بمختلفة أنواعها، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميامى الأمريكية أن العنب له فوائد صحية مثيرة للعين ووظائف الإبصار (كما هو الحال الجزر، والمعروف بفوائده الثابتة للعين وأنه "بيقوى النظر").

وأوضحت الدراسة أن العنب غنى جدا بمضادات الأكسدة التى تحمى خلايا جسم الإنسان من تلف الحمض النووى DNA، لافتة أن تناول هذه الفاكهة بشكل منتظم يساهم فى تعزيز صحة شبكية العين وتقليل فرص الإصابة بتدهور وظائف الإبصار وانخفاض خطر حدوث العمى وهو ما يعد أمراً مثيرا للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Nutrition" خلال شهر مارس الجارى، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة كشفت أيضا عن الكثير من فوائد العنب، حيث أشارت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة جلاسكو البريطانية أن تناول عصير العنب بشكل منتظم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر.

فيما كشفت دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة واشنطن ستيت الأمريكية أن تناول العنب بكميات متوسطة يقى من الإصابة بزيادة الوزن، نظرا لاحتوائه على مركب "resveratrol " الذى يحول جزءا من الدهون البيضاء الضارة إلى الدهون البنية المعروفة بفاعليتها فى تعزيز معدلات حرق السعرات الحرارية.

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