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#في_إفريقيا - التشكيل المتوقع.. فتحي في الوسط وإيفونا مهاجم الأهلي الوحيد أمام ريكرياتيفو

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#في_إفريقيا - التشكيل المتوقع.. فتحي في الوسط وإيفونا مهاجم الأهلي الوحيد أمام ريكرياتيفو #في_إفريقيا - التشكيل المتوقع.. فتحي في الوسط وإيفونا مهاجم الأهلي الوحيد أمام ريكرياتيفو

استقر مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمواجهة ريكرياتيفو في دوري أبطال إفريقيا.

وأظهرت التدريبات الأخيرة للمدير الفني الهولندي، ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأحمر أمام نظيره الأنجولي.

ويعاني الأهلي من بعض الغيابات في مقدمتها إصابة حسام عاشور والذي سيعوضه أحمد فتحي، فيما سيلعب محمد هاني بمركز الظهير الأيمن.

وفي حراسة المرمى، تعرض مسعد عوض الحارس البديل لإصابة مساء أمس في التدريب، ليكون أحمد عادل عبد المنعم هو الحارس الوحيد الجاهز للفريق الأحمر بتلك المباراة. "طالع التفاصيل"

وجاء التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة اليوم كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: مؤمن زكريا - عبد الله السعيد - حسام غالي - أحمد فتحي - رمضان صبحي

الهجوم: ماليك إيفونا

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو الأنجولي ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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