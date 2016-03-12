وزير الداخلية يمنح السجينات زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة

وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على منح جميع نزيلات السجون زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم 16 مارس، وحتى 31 مارس الجارى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، والاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، وقرب الاحتفال بعيد الأم يوم 21مارس الجارى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى، والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الاجتماعى مع أسرهم، والمشاركة بالاحتفال بالمناسبات الرسمية بالدولة قطاع مصلحة السجون بتقديم أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلم للانخراط فى المجتمع مرة أخرى .

وزير الداخلية يكرم 2183 من رجال الشرطة فى 21 مديرية أمن لتفانيهم فى العمل