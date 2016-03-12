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غياب «مرسي» عن جلسة محاكمته بـ«إهانة القضاء»

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غياب «مرسي» عن جلسة محاكمته بـ«إهانة القضاء» غياب «مرسي» عن جلسة محاكمته بـ«إهانة القضاء»

مرسي (أرشيفية)

تغيب، اليوم السبت،  الرئيس الأسبق محمد مرسى عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, فى القضية المتهم فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

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