المباريات خلال النهار في كولومبيا من أجل ترشيد الطاقة

(إفي): قررت رابطة دوري كرة القدم الكولومبي للمحترفين (ديمايور) الانضمام إلى حملة الحكومة لترشيد الطاقة، حيث غيرت مواعيد مباريات البطولات المحلية لتقام خلال ساعات النهار.

ووافق الاتحاد والأندية على أن تقام المباريات أيام السبت والأحد اعتبارا من الثالث من أبريل المقبل الساعة 10.00 و12.00 و14.00 و16.00 بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الرابطة خورخي بيردومو في تصريحات صحفية الجمعة "علينا جميعا أن نساهم" في حملة ترشيد الطاقة.

ومع ذلك، سيتم الإبقاء على توقيت المباريات التي تقام أيام الأربعاء في ساعات الليل.

وأوضحت الرابطة أنه سيتم الحرص على إقامة المباريات في الساعات الأخيرة من فترة ما بعد الظهر بالمدن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وكانت الحكومة الكولومبية قد طلبت الدعم من جميع المواطنين بهدف ترشيد الطاقة إزاء الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية والذي أدى لتراجع كبير في مستوى المياه بمحطات الطاقة الكهرومائية.