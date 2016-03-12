والد أزار يكشف سبب تراجع مستوى ابنه: يلعب مجبرا رغم الإصابة

كشف تيري أزار والد إدين أزار نجم تشيلسي البلجيكي عن سبب تراجع مستوى نجله بالفترة الأخيرة.

ويعاني أزار من انخفاض كبير في المستوى خلال الفترة السابقة، أدى لعدم تسجيله أي هدف ببطولة الدوري هذا الموسم.

وشوهد أزار عقب مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، والتي وده على إثرها النادي اللندني دوري أبطال أوروبا، يبدل القمصان مع لاعبي الفريق الباريسي، وهو ما أثار غضب الجمهور تجاهه.

وقال والد أزار عن ذلك: "انخفاض مستوى نجلي؟ هو مصاب بالتهابات في الفخذ وهم في النادي يعرفون ذلك، ورغم هذا يصرون على إشراكه بدلا من منحه فترة راحة".

وأضاف "كل لاعبي العالم معرضون لانخفاض مستواهم بشكل مؤقت، نجلي يتعرض لذلك الآن ولأول مرة في مسيرته، لكنه أمر طبيعي".

وأتم "إدين لم يقل يوما أنه يريد اللعب لباريس سان جيرمان، هو نادي كبير والجميع يتشرف بتمثيله، لكنه مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2020".