ترسية عقد تقاطع شارع الشيخ راشد مع الشيخ خليفة بن زايد بـ 611 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، بتكلفة 611 مليون درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الأخير من عام 2017، ويتزامن تنفيذ هذا المشروع مع قرب إنجاز مشروع تطوير تقاطع (وافي) الذي سيتم افتتاحه في نهاية شهر أبريل المقبل.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد هو جزء من مشروع كبير لتطوير محور الشندغة، ويقع المشروع الجديد عند المعبر بين شارع الشيخ راشد المؤدي لمحور الشندغه على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي تنفيذه ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وأضاف: يتضمن المشروع إنشاء جسر على شارع الشيخ خليفة بن زايد ونفق على شارع الشيخ راشد، وأيضاً جسر من شارع أم هرير بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد، بحيث تكون الحركة المرورية حرة بالاتجاه من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الكويت من خلال جسر يتألف من مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، وستكون الحركة المرورية حرة للالتفاف من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية وكذلك توفير حركة حرة من خلال الجسر العلوي بحارة واحدة من شارع أم هرير إلى شارع الشيخ راشد، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة والأرصفة وقنوات وأنظمة الري والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وأعمال تحويل وحماية الخدمات مثل خطوط كهرباء والمياه، واتصالات.

وأكد مطر الطاير أن الهيئة وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية لضمان انسيابية حركة السير، وسيكون التصميم الهندسي للتحويلة المرورية المؤقتة مطابقا لجميع مواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي ودرجة استواء السطح والاسفلت وتوفير الإنارة الكافية وذلك طبقا للسرعة التصميمية للطريق بما يحقق السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، وسيكون عدد المسارات خلال مرحلة التحويلات هو عدد المسارات الحالية نفسه بما يضمن عدم التأثير سلبا في السعة المرورية المتاحة لتفادي أي ازدحامات إضافية أو تأخير بسبب أعمال التنفيذ، مع فصل منطقة عمل المقاول بشكل كامل بواسطة حاجز مرتفع لتقليل الازعاج لمستخدمي الطريق إلى الحد الأدنى الممكن.

وتفتتح هيئة الطرق والمواصلات في نهاية شهر أبريل المقبل مشروع تطوير تقاطع (وافي) الذي يعد من التقاطعات المهمة في دبي نظراً للطرق الرئيسة التي يربطها، حيث يتقاطع مع شارع الشيخ راشد وشارع عود ميثاء، ويشمل المشروع تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي)، ويبلغ طول الجسر 700 متر، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3300 مركبة في الساعة.

ويسهم افتتاح المشروع في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في التقاطع ويحقق انسيابية في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء المتجهة شرقا باتجاه العين، وكذلك سيوفر انسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثا غربا (منطقة أم هرير، منطقة عود ميثاء).