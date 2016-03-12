جهاز حماية المستهلك يحيل 11 قناة فضائية للنيابة لنشرها إعلانات مضللة

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة.

وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف "يعقوب"، أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 11 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، حيث أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وأوضح "يعقوب" أنه تم إحالة مجموعة قنوات بانوراما الفضائية ( بانوراما فيلم – بانوراما دراما 2 ) لقيامها بالإعلان عن منتج FIXED HERBAL TEA ،بادعاء أنه يقوم بالتخسيس، وبمخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة للإفادة عما إذا المنتج المذكور مرخص ومصرح له بالتداول للمستهلكين من عدمه ، وأكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة .

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