انقلاب جرار قطار واصطدامه بآخر بعد خروجه عن القضبان بمحطة سكك حديد طنطا

انقلب جرار قطار واصطدم بقطار آخر داخل محطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، بعد انحراف مسار جرار وخروجه عن القضبان بسبب هبوط أرضى.

كان قائد جرار القطار رقم 3628 قد قام بفصل عربات القطار داخل الحوش، وعند عودته بمنطقة التحويلة حدث هبوط أرضى فانقلب الجرار، وتصادف عبور القطار 3464 فاصطدم به.

انتقل ناظر محطة سكك حديد طنطا والقيادات الأمنية إلى المكان، وتم رفع الجرار من على القضبان باستخدام ونش عملاق، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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