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السياحة تعلن نتائج زيارة الوفد الأمنى الألمانى لمطارى الغردقة ومرسى علم

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السياحة تعلن نتائج زيارة الوفد الأمنى الألمانى لمطارى الغردقة ومرسى علم السياحة تعلن نتائج زيارة الوفد الأمنى الألمانى لمطارى الغردقة ومرسى علم
أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، عن نتائج زيارة الوفد الأمنى الألمانى المتواجد حاليا بمصر، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطارات، أن مطارى " الغردقة " و "مرسى علم " بهما ملاحظات طفيفة لا تؤثر على حركة السفر، لافتا إلى تلقيه هذه النتائج من الوفد المصرى المرافق للألمان فى .

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، قبل مغادرته العاصمة الألمانية برلين، إن الوفد الأمنى الألمانى سوف يزور مطار " شرم الشيخ" غدا الأحد، لمتابعة الإجراءات الأمنية داخل المطار، مشيرا إلى أن الوفد الألمانى يضم خبراء من شركات الطيران الألمانية، وخبراء تأمين المطارات، وممثلون عن وزارة النقل الألمانية.

وأضاف، أن الملاحظات التي أبدتها وزارة النقل الألمانية، بشأن بعض الإجراءات التى تحتاجها شركات الطيران الألمانية للاستمرار في تسيير رحلاتها إلى مصر، والمتعلقة بإجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين تم تنفيذها بالكامل بمطار الغردقة.


>بالصور..هشام زعزوع يستأنف لقاءاته ببورصة "ITB" برلين..رئيس تحرير مجلة FVW يقترح تنظيم رحلات تعريفية للألمان..ومغنية الأوبرا الشهيرة Riikka Hakola تقترح إنتاج وتصوير فيلم يبرز الأماكن السياحية المصرية

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