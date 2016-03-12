مفاجأة.. كاميرات مراقبة ترصد "ريجينى" قرب القنصلية الإيطالية قبل مقتله

كشفت مصادر أمنية، عن مفاجأة جديدة فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، حيث رصدت إحدى الكاميرات يوم 24 يناير الماضى قبل اختفاء الشاب بـ 24 ساعة، تواجده بشارع ظهر الجمال بمنطقة الإسعاف، خلف مبنى تابع للقنصلية الإيطالية، حيث كان فى انتظار أحد أصدقائه، ولدى وصوله وقعت بينهما مشادة كلامية ثم انصرفا سويا عقب ذلك.

وتجرى أجهزة الأمن تحريات مكثفة لمحاولة تحديد الشخص الإيطالى المذكور وعلاقته بـ "ريجينى"، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

- محققون إيطاليون يصلون مصر الاثنين المقبل للتعاون فى قضية جوليو ريجينى