شئ محرم على الزوجة فعله حتى لو كانت مع زوجها

فى ذلك العصر إنتشر شئ قد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه من علامات الساعة وهو حرام ولا يجوز فعله حتى ولو كانت المرأة أمام زوجها هذا الفعل هو ظهور الشعر كأسنمة البخت المائلة

وهو أن تقوم المرأة بعمل بعض التسريحات الخاصة بالشعر وتلبس فوقها قطعة من غطاء الرأس فيظهر كأنه سنام جمل وغير ذلك تكون المرأة لها زى مخصص كأنه لباس شهرة كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم

حين قال مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فهذه الهيئة التى تظهر بها هذه المرأة تعد من علامات الساعة التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فى احاديث فى الصيحيح وهذه الهيئة ملعونة

والنساء بتلك الصفات معرضين للهلاك فهذا الفعل يجب على كل مرأة ان تنتبه اليه وان تلتزم بالحجاب الشرعى حتى لا تعرض نفسها للعن فى هذه الدنيا والخسارة ودخول النار فى الاخرة يجب على المرأة ان تكون حريصة على ارضاء رب العالمين

فلا تغضبه بتلك الاشياء التى من السهل الاستغناء عنها ولا يجوز بأى حال من الاحوال التشبه بتلك النساء حتى لو خرجتى مع زوجك الى الشارع وهذا الصنف من النساء يجب أن نحذر منه جميع المسلمين

حتى نرضى جميعاً رب العالمين وعلى كل زوج يجب ان تنظر الى اهل بيتك جيداً ولا تقبل عليهم مثل تلك الافعال التى تغضب رب العالمين

شبكةعيونالإخبارية

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