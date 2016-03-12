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وصفات هندية لتطويل الشعر وزيادة كثافته لمعالجة تساقط الشعر

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وصفات هندية لتطويل الشعر وزيادة كثافته لمعالجة تساقط الشعر وصفات هندية لتطويل الشعر وزيادة كثافته لمعالجة تساقط الشعر

وصفات هندية لتطويل الشعر لكل السيدات والبنات سهلة التحضير في المنزل، تساعد في زيادة كثافة وثقل الشعر، تعالج مشاكل تساقط الشعر.

وصفات هندية لتطويل الشعر

وكما نعلم أن الشعر من الأشياء الواضحة في المرأة ومن ينظر اليها أول شئ يلاحظه هو شعرها لذلك يجب عليها الأهتمام به، وهناك الكثير من النساء يعانون من تساقط شعرهم وتقصفه طوال الوقت ويلجأون لبعض المنتجات الكيميائية التي تؤدي الي تدهور أكثر من الأول .والأن سوف نشاهد طريقة طبيعة ولها نتائجها في تطويل الشعر:
فوائد البيض وزيت الخروع لتطويل الشعر

نقوم ب أحضار اناء ونضع فية بياض البيض مع زيت خروع مع معلقة جلسرين ونضعهم علي فروة الرأس ثم ننتظر قليلا ونقوم بغسلة.

فوائد زيت الزيتون لتطويل الشعر

نقوم ب أحضار الخلاط الكهربائي، ونضع فية زيت زيتون مع جرجير وربع ملعقة خل وزيت الصبار ثم نقوم بخلطهم ووضعهم علي فروة الرأس ونتركهم لمدة لا تقل عن اربعة ساعات، ثم نقوم بغسل الشعر وسوف نشاهد النتيجة.

فائدة زيت السمسم والارز لتطويل الشعر وزيادة كثافة الشعر

نقوم باحضار اناء ساخن ونضع فيه زيت سمسم وبعض حبات الأرز، وبعد أن تطفو حبات الأرز علي سطح الماء، نقوم ب ازالة الأناء من علي النار ونتركه يبرد ثم نضعة علي الشعر ونتركة لمدة ساعتان ونصف ثم نقوم بغسلة بالماء الفاتر (ألدافئ قليلاً).

فائدة زيت الخروع لمعالجة تساقط الشعر

أستعمال زيت الخروع لمعالجة تساقط الشعر وهو مادة طبيعية ويمكن شرائه من الصيدليات.

فائد الشاى في تطويل الشعر

أستخدام الشاي في غسل  فروة الشعر مرة واحدة اسبوعياً.

وهذه الـ وصفات الهندية لتطويل الشعر غير مكلفة للسيدات لأنها كلها بمواد طبيعية سعرها قليل وتستطيع جميع البنات شرائها ومن الممكن أن تكون موجودة بالفعل في المنزل وتعالج تساقط الشعر بدون أضرار.

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