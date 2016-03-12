صور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط

مراسل «ONA»:

بدأت النقابة الفرعية للصيادلة في محافظة أسيوط، السبت، انتخاباتها لاختيار نقيبا لها خلفا للدكتور محمد خليل الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير.

وشهدت الانتخابات، بحسب ما ذكره مراسل «ONA»، إقبالا ضعيفًا من الصيادلة لاختيار نقيبهم الجديد، لخلافة النقيب السابق الدكتور محمد خليل.

وقال الدكتور أشرف فرغلي بكر، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، في تصريح صحفي اليوم، إن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي، مشيرًا إلى أن من لهم حق التصويت هم الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم للنقابة.

ويتنافس على مقعد النقيب ٦ صيادلة، هم كل من “الدكتور البير توفيق كيرلس، والدكتور عبدالعظيم محمد عبدالرحمن، والدكتور علاء عرفات خليفة، والدكتور مقار داود هلال، والدكتور نبيل بسادة سعيد، والدكتور هاني كمال عطية”.