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إصابة 3 شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

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إصابة 3 شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا إصابة 3 شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

أصيب 3 أفراد من عناصر الشرطة التركية بجروح جرّاء تفجير عبوة ناسفة زرعتها عناصر جماعة حزب العمال الكردستاني في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، السبت.

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة زرعوها بجوار جدار إحدى المنازل في قضاء نصيببن التابع للولاية وذلك خلال مرور سيارة مصفحة تابعة للشرطة من الحي.

وأشارت المصادر أن الانفجار الذي وقع، مساء الجمعة، أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الخاصة وأن إصاباتهم طفيفة ونقلوا على إثرها إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

وأضافت أن قوات الأمن بدأت عملية أمنية عقب الحادث لملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم.

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