مقتل 6 مطلوبين في قضية «جندي القصيم» بالسعودية

قتل ستة مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم «داعش » وكان يجري البحث عنهم لتورطهم في قتل رقيب في الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن السعودية في شمال المملكة.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية السعودية أن المشبوهين الستة متورطون في قتل وكيل الرقيب بدر حمدي صريخ الرشيدي أحد أفراد قوة الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم.

وأضاف البيان أن «هؤلاء قاموا باستغلال الروابط العائلية بينهم وبين المغدور به لاستدراجه وهو أعزل إلى موقع ناء لتنفيذ جريمتهم النكراء».

وأوضحت أن السعوديين الستة رصدوا في منطقة القصيم وعند استشعارهم لمتابعة رجال الأمن لهم بادروا بإطلاق النار والانحراف بسيارتهم إلى منطقة صحراوية حيث تمت مطاردتهم وتبادل إطلاق النار معهم وتعزيز تطويقهم أمنيًا في منطقة تواجدهم.

وأضافت أنه بعد «توجيه عدة نداءات لتسليم أنفسهم واصلوا إطلاقهم للنار وبشكل كثيف باتجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل مع الموقف والرد عليهم بالمثل وقد نجم عن ذلك مقتلهم جميعًا فيما لم يصب أي من رجال الأمن بأذى».

وأكدت وزارة الداخلية أن «الجهات الأمنية ستقف سدًا منيعًا في وجه كل عابث أو طامع بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية تنفيذًا لإملاءات وتوجيهات تنظيم ضال وفاسد».

وينتمي السعوديون الستة الذي أورد بيان الداخلية السعودية أسماءهم إلى عائلة الرشيدي.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن السعوديين الستة ظهروا في تسجيل فيديو صور في مكان الجريمة ووضع على مواقع التواصل الاجتماعي وهم «يبايعون تنظيم داعش الإرهابي».