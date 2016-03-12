أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 6 مطلوبين في قضية «جندي القصيم» بالسعودية

Google+ Print
مقتل 6 مطلوبين في قضية «جندي القصيم» بالسعودية مقتل 6 مطلوبين في قضية «جندي القصيم» بالسعودية

قتل ستة مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم «داعش » وكان يجري البحث عنهم لتورطهم في قتل رقيب في الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شمال المملكة.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية السعودية أن المشبوهين الستة متورطون في قتل وكيل الرقيب بدر حمدي صريخ الرشيدي أحد أفراد قوة الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم.

وأضاف البيان أن «هؤلاء قاموا باستغلال الروابط العائلية بينهم وبين المغدور به لاستدراجه وهو أعزل إلى موقع ناء لتنفيذ جريمتهم النكراء».

وأوضحت أن السعوديين الستة رصدوا في منطقة القصيم وعند استشعارهم لمتابعة رجال الأمن لهم بادروا بإطلاق النار والانحراف بسيارتهم إلى منطقة صحراوية حيث تمت مطاردتهم وتبادل إطلاق النار معهم وتعزيز تطويقهم أمنيًا في منطقة تواجدهم.

وأضافت أنه بعد «توجيه عدة نداءات لتسليم أنفسهم واصلوا إطلاقهم للنار وبشكل كثيف باتجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل مع الموقف والرد عليهم بالمثل وقد نجم عن ذلك مقتلهم جميعًا فيما لم يصب أي من رجال الأمن بأذى».

وأكدت وزارة الداخلية أن «الجهات الأمنية ستقف سدًا منيعًا في وجه كل عابث أو طامع بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية تنفيذًا لإملاءات وتوجيهات تنظيم ضال وفاسد».

وينتمي السعوديون الستة الذي أورد بيان الداخلية السعودية أسماءهم إلى عائلة الرشيدي.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن السعوديين الستة ظهروا في تسجيل صور في مكان الجريمة ووضع على مواقع التواصل الاجتماعي وهم «يبايعون تنظيم داعش الإرهابي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر