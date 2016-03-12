احتجاجات شعبية مغربية ضد تصريحات بان كى مون حول قضية الصحراء

تستعد الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى بالمغرب لتنظيم مسيرة شعبية فى العاصمة الرباط، يوم غد الأحد، احتجاجًا على التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، وزيارته المنطقة العازلة فى الصحراء، والتلويح لقياديين من البوليساريو، خلال هذه الزيارة، فى إشارة لتحيُز واضح للأطروحة الانفصالية- حسب العديد من ممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المغربية -.

فقد شهدت ولاية جهة الشرق المغربية اجتماعا عاجلا مساء أمس الجمعة لممثلى الأحزاب السياسية والجمعيات؛ وأعلن المشاركون فى مؤتمر صحفى التعبئة من أجل المشاركة فى مسيرة احتجاجية، والتى من المرتقب أن تشهد مشاركة واسعة للمواطنين المغاربة الذين يرفضون المسّ بوحدة بلادهم ورفض الانفصال بشأن قضية الصحراء.

وفى هذا الإطار توالت ردود الفعل من طرف الهيئات الحزبية والجمعيات طوال الأيام الماضية، حيث استنكرت ما وصفته بـ "تحيز" الأمين العام للأمم المتحدة، والانحراف عن ميثاق المنظمة الدولية المؤسسة أساسًا لحفظ السلم الدولى.

وكان آخر ردود الفعل المسجلة هو موقف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربى، نبيل بنعبدالله، الذى أعلن فى تصريحات صحفية رفضه تصريحات بان كى مون، ودعا هو الآخر إلى المشاركة فى مسيرة الرباط.

يذكر أنه من المتوقع أن يعقد البرلمان المغربى جلسة استثنائية فى وقت لاحق اليوم لمناقشة تطورات قضية الصحراء، ردا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.

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