بالصور.. وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مدرستين يابانيتين فى بورسعيد

وضع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء أول مدرستين يابانيتين دوليتين فى بورسعيد، بأرض حديقة مبارك العامة بحى الضواحى، وتضم المدرستان جميع المراحل التعليمية الأساسية من الروضة إلى الثانوية العامة، وذلك فى إطار حرص مصر على وتطبيق التجربة اليابانية فى التعليم.

وافتتح وزير التربية والتعليم مشروع "مدرسة بلا دروس خصوصية"، المقام داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين، بحضور عشرات الطلاب خلال إحدى المحاضرات "مجموعات التقوية" .

وقال عبد العزيز حمدى، أمين مجالس الأمناء والآباء فى بورسعيد، إن المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، وبدعم من الوزير، مضيفاً أنه تم افتتاح 5 أماكن بشتي أحياء المحافظة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية.

وتفقد "الشربينى" مدرسة الدكتور أحمد زويل للتعليم المزدوج ببورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، كما تفقد كل الفصول الدراسية، وتحدث مع الطالبات بقسم تعليم الملابس الجاهزة بالمدرسة واستمع إليهن.

رافق وزير التربية والتعليم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفاتن صالح مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية بالمحافظة.

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