دفاع إسلام البحيرى: نظر الاستشكال الثانى على حبس موكلى 21 مارس الجارى

قال المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيرى، والمحبوس لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان، أن الاستشكال الثانى لموكله أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم سينظر يوم 21 مارس الجارى.

وأضاف دفاع إسلام بحيرى، فى تصريحات صحفية خاصة، أنه تقدم بطلب الاستشكال إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذى حدد جلسة 21 مارس الجارى، لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستانف مصر القديمة التى تنعقد يوم الاثنين من كل أسبوع.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة سبق وقضت بحبس إسلام البحيرى عاما لاتهامه بازدراء الأديان.

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