"هندسة المنصورة" تفصل طالبا وتحيل 9 للتحقيق لانتقادهم الكلية على فيس بوك

أحالت كلية الهندسة بجامعة المنصورة 9 طلاب بالكلية للتحقيق والتأديب بسبب انتقادهم إدارة الكلية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقررت الكلية معاقبة الطالب عبد الله عزمى إسماعيل بالفصل لمدة فصل دراسى كامل، لتعديه بالألفاظ غير اللائقة على حرم الكلية وأعضاء التدريس بها على صفحته الشخصية.

وينشر "اليوم السابع" قرار فصل الطالب سابق الذكر فصلا دراسيا كاملا، إضافة محضر اجتماع اتحاد الطلاب، الذى أدان فصل الطلاب والتحقيق معهم بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن هذا ليس من شأن إدارة الكلية معاقبة طالب بسبب صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وقال اتحاد الطلاب، فى بيان له اليوم، "انطلاقا من واجبنا كاتحاد طلاب لإيصال صوت الطالب والمطالبة بحقوقه، والمحافظة عليها، فإنه وجب علينا اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما شهدناه الفترة الماضية من قبل مجلس الكلية تجاه زملائنا الطلبة من إجراءات تعسفية من إحالة للتحقيق ومجالس تأديبية بالجملة، تزايدت وتيرتها مؤخرا وأصبحت بمسببات واهية".

وأضاف اتحاد الطلاب، "وصلت هذه الإجراءات من جانب الكلية إلى صدور قرار فصل أحد الطلاب لمدة فصل دراسى كامل بسبب كلمات نسبت إليه على مواقع التواصل الاجتماعى، وحالات أخرى مشابهة لم يصدر فيها قرار إلى الآن، ولكن تم إحالة الطلاب إلى التحقيق بناءً على وقائع حصلت خارج نطاق الحرم الجامع وعلى مواقع التواصل الاجتماعى كذلك".

وطالب اتحاد الطلاب مجلسى الكلية والجامعة بإعادة النظر فورا فى قرار الفصل الصادر ضد الطالب "عبد الله عزمى إسماعيل" وتعطيله فى جلسة مجلس التأديب القادمة، قائلا، "نهيب بجميع طلاب الكلية التضامن والوقوف والسعى لاسترداد حقوق زملائنا ووقف ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية".

وقرر مجلس الاتحاد، بالإجماع، طلب حضور جلسات التحقيقات الإدارية ومجالس التأديب الابتدائية الجارية بالكلية، كممثلين عن الطلاب، ودعم مواقفهم أمام أعضاء مجلس التأديب، والالتزام تجاه الطلاب الصادر ضدهم عقوبة تعسفية نهائية بتحمل كافة النفقات المالية والإدارية والأتعاب اللازمة لتوفير المحامين والطعن أمام القضاء الإدارى عليها بالشق العاجل لوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فى أمر الغائه.

وأكد اتحاد الطلاب أنه سيدعو لما يراه من إجراءات تصعيدية لوقف تكرار هذه القرارات التعسفية مستقبلاً، كما دعا طلاب الكلية لإعلان التضامن الكامل مع الطالب المفصول تيرما دراسيا كاملا.

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