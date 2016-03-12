عاطل يسدد 3 طعنات لزوجة خاله بعد كشفها محاولته سرقة شقتها

لم يجد شاب عاطل أمامه حلا للخروج من أزمته المالية، سوى سرقة زوجة خاله ، حيث توجه لزيارتها لإقامتها بمفردها و استغل تواجدها بالمطبخ وأغلق الأبواب من الداخل، وتسلل إلى غرفة نومها بقصد السرقة، وحين شاهدته تعدى عليها بسكين، وسدد لها 3 طعنات، وتم نقلها المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من "محمود ا ل" 30 سنة بائع، بتمكنه من ضبط "عمرو ي ع" 23 سنة، عاطل، ومقيم حلوان، عقب قيامه بالتعدى على زوجة خاله "إنشراح م ع" 63 سنة، بالمعاش، بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابتها (بجروح وخزية بالبطن والصدر والرقبة)، وتم نقلها إلى مستشفى حلوان العام.

من خلال الفحص، تبين أنه أثناء قيام المتهم بزيارة المجنى عليها، والتى تقيم بمفردها استغل تواجدها بالمطبخ، وقام بغلق الأبواب من الداخل، وتسلل إلى غرفة نومها بقصد السرقة، وحين شاهدته المجنى عليها، تعدى عليها مستخدما سكين استخلصه من المطبخ محدثا إصابتها.

كشفت التحريات، أن ربة المنزل استغاثت بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطه حال محاولته الهرب، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى ارتكاب الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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