ضبط محل غير مرخص لاكسسوارات الهواتف المحمولة بالقاهرة

ألقت مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع إكسسوارات الهواتف المحمول، وبحوزته 2401 قطعة اكسسوار مغشوشة تحرر محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة اكسسوارت المحمول بحيازته، وتجميع كميات من اكسسوارات المحمول المغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ومجهولة المصدر، لطرحها للجمهور مدخلا الغش والتدليس لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

داهمت قوة من ضباط الإدارة المحل ، وتم ضبط 2401 قطعة اكسسوار محمول "بطاريات _كروت ميمورى _سماعات "مغشوشة و مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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