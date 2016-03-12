٢١ مارس.. نظر الاستشكال الثاني على حبس إسلام بحيري

قال المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيرى، والمحبوس لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان، إن الاستشكال الثانى لموكله أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم يوم 21 مارس الجاري

وأضاف دفاع إسلام بحيرى، فى تصريحات صحفية خاصة أنه تقدم بطلب الاستشكال إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ، والذى حدد جلسة ٢١ مارس الجاري ؛ لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستانف مصر القديمة التي تنعقد يوم الاثنين من كل أسبوع.

يذكر ان محكمة جنح مستأنف مصر القديمة سبق وقضت بحبس ” البحيري” عاما لاتهامه بازدراء الاديان.