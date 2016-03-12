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واشنطن تدعو لعقد مشاورات في مجلس الأمن حول تجارب إيران الصاروخية

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واشنطن تدعو لعقد مشاورات في مجلس الأمن حول تجارب إيران الصاروخية واشنطن تدعو لعقد مشاورات في مجلس الأمن حول تجارب إيران الصاروخية

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات، الإثنين المقبل، لبحث الإطلاق الخطر لصواريخ بالستية من قبل إيران .

وقالت «باور»، في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز»، السبت، إن واشنطن قلقة لهذه التجارب الباليستية والتي وصفتها بالمستفزة والمزعزعة للاستقرار، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن تحظر على إيران إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكدت ضرورة العمل مع شركاء الولايات المتحدة في العالم لكبح وإضعاف البرنامج الباليستي الإيراني، مشددة على ضرورة التطبيق التام للقرار رقم 2231 الذي يمنع أي دعم خارجي للبرنامج الصاروخي الإيراني.

 

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