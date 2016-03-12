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مقتل وإصابة 13 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" غرب طرابلس

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مقتل وإصابة 13 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" غرب طرابلس مقتل وإصابة 13 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات مع "داعش" غرب طرابلس

>لقى ثلاثة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، جراء الاشتباكات مع عناصر تنظيم داعش، شرق وادى مرسيط بالقرب من مدينة مزدة جنوب غرب طرابلس.

وأكد مصدر عسكرى اليوم، مقتل ثلاثة جنود وإصابة عشرة آخرين، جراء المواجهات مع تنظيم "داعش" "بوادى مرسيط" جنوب غرب طرابلس، خلال اليومين الماضيين .. لافتا إلى أن جثامين القتلى والجرحى نقلت لمستشفى المدينة.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية كانت تقيم حاجزاً على الطريق الرابط بين مزدة والقريات، حيث قامت باستيقاف المارة على الطريق العام، كما تم اختطاف اثنين من مديرية أمن القريات.
>ونوه بأن سلاح الجو الليبى شن هجوما على هذه المجموعات بمساندة قوات الجيش والتى اشتبكت معها قبل أن تلوذ بالفرار.
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