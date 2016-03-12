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وزير الري : إثيوبيا لم تخطرنا ببناء سد جديد (فيديو)

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وزير الري : إثيوبيا لم تخطرنا ببناء سد جديد (فيديو) وزير الري : إثيوبيا لم تخطرنا ببناء سد جديد (فيديو)

حسام المغازي، وزير الرى (أرشيفية)

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه لم يتم إخطار من قبل الجانب الإثيوبي حول عزمها إقامة سد جديد على نهر النيل، قائلًا:”لا نستطيع التأكيد من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول السد المزمع إقامته، سيكون على النيل الأزرق أو غيره من الأنهار”.

وأضاف مغازي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي ‫محمد موسي، مقدم برنامج خط أحمر” المذاع عبر فضائية “‫ ‏الحدث اليوم،هناك عدد كبير من الأنهار وليس النيل الأزرق القادم الى مصر، وللأسف نعاني من مشكلة عدم الإخطار من الدول الإفريقية بعد أن جمدت مصر موقفها من مبادرة حوض النيل مصر مجمدة موقفها لوجود عدد من النقاط العالقة منها ضرورة الإخطار المسبق للدول الأعضاء قبل إقامة أية سدود حيث تعترض بعض الدول الإفريقية على هذه المادة.

وأشار وزير الري، إلى أنه وفقًا للقانون الدولى يتعين على الدولة التى تسعى لإقامة سد على مجرى دولى مشترك إخطار الدول المشتركة معها، لافتًا إلى أن هناك 10 سدود منتشرة على حوض النيل ومصر أقامت بعض السدود بمعرفتها في بعض الدول بعد أن تم التأكد من عدم الإضرار بحصتنا المائية.

وفي سياق أخر، أكد مغازي، أن قناطر أسيوط الجديدة تقام بتكلفة 4 مليار جنيه ونسبة الإنجاز بالمشروع حتى الآن بلغت 80% وسيتم افتتاح المشروع في سبتمبر 2017 ، لافتًا إلى أنه يتم الآن إقامة أكبر سد لحماية محافظة أسيوط من السيول بطول 1600 متر وسيتم افتتاحه في سبتمبر المقبل إلى جانب أعمال حماية نهر النيل.

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