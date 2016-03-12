كيرى يعلن عن اجتماع روسى أمريكى حول وقف إطلاق النار فى سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى السبت عن إجراء مشاورات أمريكية روسية خلال النهار حول انتهاكات الهدنة فى سوريا قبل يومين من استئناف محادثات السلام فى سويسرا بين المعارضة والنظام السورى.

وقال كيرى "إن فرقنا (من المراقبين) ستعقد لقاء اليوم مع روسيا فى جنيف وعمان يتعلق بهذه الانتهاكات" للهدنة. وأضاف فى تصريح ادلى به فى قاعدة الملك خالد العسكرية بشمال السعوية حيث أجرى محادثات مع المسئولين السعوديين أن مثل هذه الخروقات يجب أن لا تكون عقبة امام إجراء محادثات السلام.

كما قال كيرى ، إن بلاده تعتقد أن من الضرورى أن تعقد محادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى جنيف الاثنين، كما هو مقرر مضيفا أن مستوى العنف فى سوريا تراجع بنسبة 80 إلى 90 بالمائة.

وقال كيرى وفقا لمراسل أمريكى يرافقه ويمثل مجموعة من وسائل الإعلام "مستوى العنف وفقا لكل الروايات تراجع بنسبة 80 إلى 90 بالمائة وهو أمر مهم جدا جدا. ما نريد القيام به هو مواصلة العمل على تقليل هذه النسبة ."

وأضاف "لكننا أوضحا بشكل جلى أن نظام الأسد لا يمكنه أن يستخدم هذه العملية كوسيلة لاستغلال الموقف بينما يحاول آخرون مخلصين الالتزام بها. وللصبر حدود."

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