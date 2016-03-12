أمن الأقصر يضبط 3 كيلو بانجو و 419 قرص مخدر بحوزة 4 أشخاص

تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الأقصر استهدفت تجار المخدرات ، مساء الجمعة، من ضبط نحو 3 كيلو و300 جرام من نبات البانجو و 419 قرص مخدر بحوزة 4 أشخاص في مناطق متفرقة من المحافظة.

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضباط مباحث المديرية من ضبط المدعو عبدالرحيم أ. ص. 22 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2.8 كيلوجرام تقريبًا ومبلغ مالي وقدره “420″ جنيه و المدعو حسام ح. أ. 27ـط عامل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 500 جرام تقريبًا ومبلغ مالي وقدره “70″ جنيه والمدعو مصطفى م. م. 33 عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة الأقصر وبحوزته 300 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي وقدره “250″ جنيه و3 هاتف محمول والمدعو عمر أ. ع. 32 عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته 82 قرص تامول المخدر و37 قرص ترامادول المخدر بإجمالي 119 ومبلغ مالي وقدره “285″ جنيه وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.