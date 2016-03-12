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ضبط “17″ قضية تموينية بسوهاج‎

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ضبط “17″ قضية تموينية بسوهاج‎ ضبط “17″ قضية تموينية بسوهاج‎

تمكنت حملة تموينية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عدد ” 17 ” قضية بيانها كالتالـي:

سليمان حسن حسان سن 22 صاحب محل عصير – ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد “334″ زجاجة عصير – تحرر عن المحضر رقم 1595 جنح مركز جهينة لسنة 2016، عبد الله عبد الكريم أبو الحسن سن 29 صاحب محل حلويات – ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحه للإستهلاك الآدمي وتم ضبط عدد “7″ زجاجة عصير – تحرر عن المحضر رقم 1550 جنح مركز جهينة لسنة 2016.

كما تم ضبط عدد “100″ كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3555 جنح مركز المراغة لسنة 2016، كما تـم ضبـط عدد “8 ” قضية عدم الإعلان عن الأسعار، عدد “3″ قضية أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد “1 ” قضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدد “2″ قضية غلق محل أثناء مواعيد العمل الرسمية .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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