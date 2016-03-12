كوكا: قادرون على التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

يرى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا أن فريقه قادرا على تخطي فينيرباهتشه التركي في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وخسر الفريق البرتغالي بمشاركة كوكا في لقاء الذهاب بتركيا الخميس الماضي بهدف دون رد ليصبح مطالبا بالفوز بفارق هدفين على أرضه أو تسجيل هدف والتأهل عن طريق ركلات الترجيح.

وكتب الدولي المصري عبر حسابه الرسمي بإنستجرام "لازلنا نعتقد أن بإمكاننا التأهل للدور المقبل".

ويعتبر كوكا هو المهاجم الأول بفريقه، فلعب اللقاء كاملا أمام فينيرباهتشه بينما استبدل زميله في الخط الأمامي ويلسون إدواردو في الدقيقة 72.