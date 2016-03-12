ماركا: اختراقات صلاح أظهرت نقطة ضعف ريال مدريد الرئيسية

أعدت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا عن المشكلة الدفاعية الأساسية التي يعاني منها ريال مدريد والتي ظهرت بشكل واضح أمام روما حين سنحت للدولي المصري محمد صلاح أكثر من فرصة أمام الحارس كيلور نافاس.

وقالت الصحيفة إن هناك خللا واضحا في الجبهة اليسرى الدفاعية للفريق، فالنجم المصري اخترق الدفاع 6 مرات معظمها كانت من هذه الناحية التي نادرا ما يتواجد فيها مارسيلو من أجل القيام بالمهام الدفاعية.

فالظهير الأيسر البرازيلي يعول عليه المدرب زين الدين زيدان كثيرا لدعم الهجوم ولا توجد لديه نية في وضعه على دكة البدلاء أو استبداله، فغيابه عن الدربي أمام أتليتكو مدريد أثر بالسلب على مردود الفريق هجوميا.

وذكرت الصحيفة أن زيدان يبحث عن حل حاليا لهذه المعضلة، فطلبه من سيرخيو راموس الميل للجهة اليسرى ليلعب كقلب دفاع أيسر لم يحل المشكلة.

وفاز ريال مدريد على ضيفه روما بهدفين دون مقابل بعدما فشل مهاجمو الأخير صلاح وإدين دجيكو وستيفان الشعراوي في استغلال الفرص التي أتيحت لهم.

وعبر ريال مدريد بذلك إلى ربع نهائي الأبطال بمجموع المواجهتين أمام روما (4-0) وسينتظر القرعة من أجل التعرف على منافسه المقبل.