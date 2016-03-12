أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد محمد صبرى فى بور سعيد‎

Google+ Print
بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد محمد صبرى فى بور سعيد‎ بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد محمد صبرى فى بور سعيد‎
افتتح الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، مدرسة الشهيد محمد صبرى عبد العال الابتدائية بحى الضواحى فى بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفاتن صالح مدير مديرية التربية والتعليم .

وكان فى استقبال الوزير عدد من أطفال مدرسة إبراهيم الرفاعى التجربية وفريق كورال مشترك من طلبة المدارس، الذين تم استدعاؤهم لاستقبال الوزير، حيث جاءت زيارته لتواكب عطلة المدارس الرسمية، ونجحت فاتن صالح فى تجميع التلاميذ داخل الفصول ليكونوا فى استقبال الوزير على أن يمنح الطلاب إجازة بدلا من العطلة الرسمية .

وتفقد وزير التعليم مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بأقسام الملابس الجاهزة، وقسم الضفائر الذى تم تمويله من الجانب اليابانى .

-افتتاح-المدارس-(1)

-افتتاح-المدارس-(2)

-افتتاح-المدارس-(3)

-افتتاح-المدارس-(4)

-افتتاح-المدارس-(5)

-افتتاح-المدارس-(6)

-افتتاح-المدارس-(7)


>- وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى ببورسعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365