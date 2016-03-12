بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد محمد صبرى فى بور سعيد‎

افتتح الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، مدرسة الشهيد محمد صبرى عبد العال الابتدائية بحى الضواحى فى بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفاتن صالح مدير مديرية التربية والتعليم .

وكان فى استقبال الوزير عدد من أطفال مدرسة إبراهيم الرفاعى التجربية وفريق كورال مشترك من طلبة المدارس، الذين تم استدعاؤهم لاستقبال الوزير، حيث جاءت زيارته لتواكب عطلة المدارس الرسمية، ونجحت فاتن صالح فى تجميع التلاميذ داخل الفصول ليكونوا فى استقبال الوزير على أن يمنح الطلاب إجازة بدلا من العطلة الرسمية .

وتفقد وزير التعليم مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بأقسام الملابس الجاهزة، وقسم الضفائر الذى تم تمويله من الجانب اليابانى .

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