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محافظ دمياط يحيل عدد من العاملين بمنافذ الكارتة للتحقيق بسبب التلاعب

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محافظ دمياط يحيل عدد من العاملين بمنافذ الكارتة للتحقيق بسبب التلاعب محافظ دمياط يحيل عدد من العاملين بمنافذ الكارتة للتحقيق بسبب التلاعب
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تعليماته المشددة لإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بتشكيل لجان للمرور على منافذ الكارتة بنطاق محافظة دمياط، وضبط سير العمل، وجرد عهد العاملين بالمنافذ.

بالمرور على منفذ عزب النهضة وعمل جرد لعهد العاملين، تبين عدم وجود دفتر فئة 1 جنيه لسيارات الأجرة التى تعمل على خط البصارطة، وكذلك عدم تحرير أية مخالفات للسيارات .

وبالمرور على موقف البصارطة بمنطقة المطرى، تبين أنه لا يوجد عامل كارتة بالموقف منذ ثلاثة أشهر حسبما أفاد السائقون وقيامهم بتسديد قيمة الكارتة بمنفذ عزب النهضة، ولكن دون الحصول على إيصالات.

وبالمرور على منفذ كفر البطيخ، وبعمل جرد لعهد السائقين ومقارنة المبالغ المحصلة بالإيصالات المسجلة، تبين وجود فارق زيادة في المبلغ، وقرر المحافظ إحالة جميع المخالفات للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمحافظة والعرض بالنتيجة.


>- محافظ دمياط يشدد الرقابة على منافذ "الكارتة" ويحيل المخالفات للتحقيق

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