نصائح للوقاية من ألزهايمر.. لو قريبك عانى من النسيان توجه به للطبيب فورا

"إذا لاحظ أفراد الأسرة على أحدهم خاصة لو كان كبيرا فى السن أعراض النسيان فلا يتهاونوا وليتوجهوا به فورا إلى الطبيب المختص".. هذا مأ أكده الدكتور محمد شوقى خاطر الأستاذ المساعد بقسم طب المسنين بجامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور شوقى خاطر أن هذه الأعراض يمكن أن تكون شكوى بسيطة وتحتاج علاج غير دوائى مثل اتباع نمط حياة صحى، كشرب 8 أكواب من الماء يوميا، والمشى ثلث ساعة فى اليوم، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميا، والنوم الجيد، والتصرف الجيد فى المواقف دون التعرض للتوتر، والتنشيط الذهنى المستمر بلعب الشطرنج وتعلم الأشياء الجديدة، والترابط الأسرى والمحافظة على الأصدقاء، فكل هذه الأمور مجتمعة قادرة على تحسين الذاكرة وأداء المخ والحماية من ألزهايمر.

وأضاف الأستاذ المساعد بقسم طب المسنين: للأسف يمكن أن يكون النسيان بداية لأمراض خطيرة مثل ألزهايمر أو ضعف الغدة الدرقية أو الاكتئاب، كما أن النسيان يمكن أن يكون من مضاعفات تناول أدوية، مؤكدا ضرورة عمل تقييم طبى شامل للأشخاص الذين يعانون من النسيان ، مع وبرنامج طبى يتم تفصيلة لكل مريض حسب حالته.

وتابع شوقى أعراض النسيان قد تنتشر بين الشباب أيضا نتيجة الضغوط النفسية، وعدم تنظيم الوقت واباع نمط غير صحى كتناول الوجبات الجاهزة وعدم ممارسة الرياضة.

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