عمرو موسى يطالب بالتعامل مع بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بجدية

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، أن بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر ومطالبته دولا أوروبية باتخاذ إجراءات بشأن مصر لابد أن يتم التعامل معه بمنتهى الجدية.

وقال "موسى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مطالبات البرلمان الأوروبى للدول الأوروبية ليس رأيا استشاريا، وهو ما يجعل أن هناك أهمية للتعامل معه بجدية وحرص، متابعا:"علينا أن ننتظر ما سيحدث ولا نستبق الأمور".

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