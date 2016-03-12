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عمرو موسى يطالب بالتعامل مع بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بجدية

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عمرو موسى يطالب بالتعامل مع بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بجدية عمرو موسى يطالب بالتعامل مع بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بجدية
أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، أن بيان البرلمان الأوروبى تجاه ومطالبته دولا أوروبية باتخاذ إجراءات بشأن مصر لابد أن يتم التعامل معه بمنتهى الجدية.

وقال "موسى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مطالبات البرلمان الأوروبى للدول الأوروبية ليس رأيا استشاريا، وهو ما يجعل أن هناك أهمية للتعامل معه بجدية وحرص، متابعا:"علينا أن ننتظر ما سيحدث ولا نستبق الأمور".


>- بعد تحريضه ضد مصر.. ثورة برلمانية ضد بيان البرلمان الأوروبى.. السيد الشريف: عرض البيان على هيئة "النواب" للرد.. ونائبة تقترح الرد على أكاذيبه بمؤتمر عالمى.. ونائب يتساءل: أين أنتم من مقتل سعاد حسنى؟
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