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57%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف ضد الإرهاب

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57%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف ضد الإرهاب 57%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف ضد الإرهاب
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، توقع غالبية القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب.

وتوقع 57%من القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، بينما استبعد 39% من القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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