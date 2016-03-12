57%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف ضد الإرهاب

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، توقع غالبية القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب.

وتوقع 57%من القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، بينما استبعد 39% من القراء نجاح الداخلية فى تأمين سيارات الإسعاف من هجمات الإرهاب، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الصحة: خطة لتحديد مسارات آمنة لـ 85سيارة إسعاف و400 مسعف بسيناء لتفادى الهجمات الإرهابية..رئيس الهيئة: فرق إسعافية للتناوب على العمل بالمناطق الخطرة..والوزير يصرف 250 ألفا لزوجة الشهيد ويعينها بالهيئة

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