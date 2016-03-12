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اليوم.. مساعد وزير الداخلية يلتقى نواب البرلمان عن محافظة القاهرة

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اليوم.. مساعد وزير الداخلية يلتقى نواب البرلمان عن محافظة القاهرة اليوم.. مساعد وزير الداخلية يلتقى نواب البرلمان عن محافظة القاهرة
قالت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنها ستشارك فى لقاء نواب البرلمان عن محافظة القاهرة مع مساعد وزير الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم، صباح اليوم السبت، بمديرة أمن القاهرة.

وأوضحت منى جاب الله، أنها ستعرض عددا من المشكلات التى تخص دائرتها (منشية ناصر)، كما ستطالب بضرورة إنشاء نقطة شرطة بمنطقة الدويقة.


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