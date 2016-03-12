مصادر بـ"التموين": الرئيس يلتقى شريف إسماعيل وخالد حنفى بعد قليل

قالت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سيلتقى بعد قليل كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالاتحادية.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ووزيرى التموين والصناعة توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وإعلان الحكومة فى توفير العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية.

فيما اعتذر كل من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن المشاركة اليوم السبت فى وضع حجر أساس مصنع جديد لإنتاج العصائر والمشروبات "بيتى" بمدينة النوبارية، وذلك بحضور وزير الزراعة السعودى لاجتماعهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل.

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