هاكر إخوانى يسرب نتيجة كلية التجارة بجامعة طنطا

أعلن هاكر "Anonymous Rabaa أنونيموس رابعة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تسريب نتيجة كلية التجارة بجامعة طنطا، فى تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم السبت.

وقالت الصفحة "تسريب نتيجة جامعة طنطا كلية تجارة بعد اختراق موقعهم: تم رفع نتيجة كل الطلاب فى صيغة ملف اكسل افتحه بميكروسوفت اوفيس اكسيل ودور على اسمك هتجيب درجاتك من غير ما تدفع فلوس لكلاب الكليات المهم تدعلينا قبل ما تحمل.. وان شاء الله الرد بالاختراق عن قريب.. المرة دى سحبنا الدرجات من سكات ومخترقناش المرة الجاية بنحذر ادارة الجامعة.. احنا ممكن نمسح مواقعكم مش بس نخترق السيرفرات ممكن ندمر السيرفر المستضيف لمواقعكم فياريت الاحترام ومش كل حاجة مديات واحتقار نتايج عشان الفلوس.... المرة دى حذرنا المرة الجاية هندمر... قد اعذر من انظر".

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